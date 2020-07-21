Son dakika Pınar Gültekin cinayetinde detaylar netleşiyor! Pınar Gültekin’in katili kim? Pınar Gültekin olayı nedir?

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’den acı haber bugün geldi. Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin, sabah saatlerinde ormanlık alandaki bir varilin içerisinde yakılmış bedeni üzerine beton dökülmüş olarak bulundu. Ülke gündeminde ilk sırada yer alan bu vahşetin ardından binlerce tepki mesajı paylaşıldı. Pınar Gültekin’in katil zanlısı ise eski sevgilisi Cemal Metin Avcı olduğu açıklandı. Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in katil zanlısının açıklamaları ise dikkat çekti. İşte Pınar Gültekin olayından son dakika haberleri…

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE SON DURUM

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi son sınıfında öğrenim gören ve sınavlara hazırlanan 27 yaşındaki Pınar Gültekin 16 Temmuz tarihinde öğleden sonra aniden ortadan kayboldu. Ailesi polis ve jandarmaya başvurarak ayrıca sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin' in bulunmasını istedi.

Ekipler, Pınar Gültekin’i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Polis, Gültekin’in AVM‘de bir kişi ile konuştuğunu ve bu kişinin Muğla merkezde Cüce Bar isimli eğlence mekanını işleten evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı olduğunu belirledi.

PINAR NASIL BULUNDU?

Avcı’nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi’ndeki çiftlik evinin etrafındaki ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri ormanlık alana atılmış bir varil tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin elektrikli keski ile güçlükle açabildiği varil içinden çıkan cansız kadın bedenin Pınar Gültekin’e ait olduğu saptandı.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ

Gültekin’in cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Gültekin'in annesi ve kızkardeşi Pınar Gültekin’i teşhis etti. Olayın ardından fenalık geçiren anne Şefika Gültekin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Gültekin’in cenazesinin bulunmasının hemen ardından Cemal Metin Avcı bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

SÜREKLİ DEĞİŞTİRDİ

Katil zanlısı Avcı'nın birçok kadın cinayetinde karşılaşılan bahanelerle dolu bir ifade verdiği ortaya çıktı. Avcı ifadesinde kendisine dönmesi için yalvardığı Gültekin'in hakaret ederek, başka birisi ile olduğunu söylemesi üzerine tartışma yaşandığını öne sürdü..

Pınar’ın bazen kendisinden para istediğini ve ilişkisini ailesine söylemekle tahdit ettiğini söyleyen ve çelişkili ifadeleri ile dikkat çeken Avcı’nın 2-3 kez ifadesini de değiştirdiği öğrenildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Avcı’nın çelişkilerle dolu ifadesinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

* Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Onu bir fiske vuramayacak kadar seviyordum. Ayrılmıştık. Yeniden Onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi, o zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim, barışıp öyle ayrılalım diye ikna ettim.

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KORKUNÇ DETAYLAR

* Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim, oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum, kıskançlık krizine girmiştim, tartıştık bana saldırdı, kavga ederken öldü.

* Panik olmuştum ne yapacağımı bilmiyordum, cesedini yok etmek istedim, önce yakmaya çalıştım, olmadı, başaramadım, sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum.

* Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım, çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu barışıp birlikte olmayı düşünüyordum.

Avcı’nın sorgulamasının devam ettiği, sorgulamanın ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

PEŞİNİ BIRAKMAMIŞ

Gültekin’in sınıf arkadaşları ise Pınar'ın birçok kez ayrılmak istediğini ama Cemal Metin Avcı'nın peşini bırakmadığını söyledi.

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BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın Gültekin'in davasına müdahil olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı.

* Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız.