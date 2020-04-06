Son dakika… Rize ile Artvin arasındaki toplu taşıma durduruldu!

Rize Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada şunlar denildi:

* İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Sayın Vali Kemal ÇEBER başkanlığında 06/04/2020 tarihinde toplanarak;

* 1-İlimiz genelindeki tüm toplu taşıma araçları için;

* İl merkezinden ilçelere

* İlçelerden il merkezine

* İlçelerden ilçelere

* İl merkezinden köylere ve köylerden il merkezine her türlü toplu ulaşımın 15 günlüğüne durdurulmasına,

* Ancak çevre mahallelerin zaruri ihtiyaçları gözetilerek il merkezi için asgari toplu taşıma sefer planlaması yapma hususunda Rize Belediye Başkanlığı yetkili olup, planlamanın takibi için gerekli bilgilendirmenin emniyet ve jandarma kolluk birimlerine yapılması,

* 2-Rize ile Artvin ili arasındaki (ilçeler dahil) yapılacak “toplu taşıma faaliyetlerinin” ikinci bir emre kadar durdurulması,

* 3- 03.04.2020 tarihli 17 Nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 1. Maddesine istinaden 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması tedbirinden, bu tarihinden sonra doğmuş olan gebe ve lohusaların, ayrıca Genişletilmiş Bağışıklama Programı nedeniyle zorunlu aşı, işitme görme testleri, topuk kanı taramaları, kalça ultrasonografisi gibi izlem takvimindeki bebek ve çocukların istisna tutulmasına,bebek ve çocukların ebeveynleriyle birlikte cerrahi maske kullanmak koşuluylasağlık kuruluşlarına müracaatlarına izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.