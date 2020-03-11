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Son dakika… Turizm Bakanı Ersoy açıkladı! Gemilerin yanaşmasına izin verilmedi

Üç bakanın bir araya geldiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonunda Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye limanlarına yanaşmak isteyen bazı yolcu gemilerine izin vermediklerini belirtti.

17:45 -
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Son dakika… Turizm Bakanı Ersoy açıkladı! Gemilerin yanaşmasına izin verilmedi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bazı turizm amaçlı seyahat gemilerinin Türkiye’deki limanlara yanaşmasına izin verilmediğini açıkladı.

Bakan Ersoy, gemilerdeki yolcuların şüpheli görülmesi nedeniyle bu uygulamaya gidildiğini bildirdi.

Ersoy, ülkeye daha az turist gelmesini sağlamak amacıyla Nisan sonuna kadar otellerdeki kapasiteyi sınırlandıracaklarını da belirtti.

Ersoy gemilerle ilgili, “Ağır vakaların yaşandığı cruise gemileri ilk hazırlıksız yakalananlardı. Şimdi sağlık protokolünü uygulamaya başladılar. Ama bizim için öncelikli olan geminin protokolü ve kendisi değil, yolcu profili bizi ilgilendiriyor” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Bilim Sağlık son dakika Türkiye
Son güncelleme: 17:52 11.03.2020
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