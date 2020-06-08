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Son dakika… Van’da patlama! Ölü ve yaralılar var

Van’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında patlama meydana geldi. İHA'nın haberine göre, patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

21:04 -
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patlama son dakika Van
Son güncelleme: 21:12 08.06.2020
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