Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son deprem ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler

Depremlerin yoğunlaştığı dönemlerde son depremlere ait veriler büyük ilgi görüyor. Türkiye'de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son deprem verileri ise Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Güncellenme: 14:00, 24/10/2020
Haberler Gündem
Son deprem ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler

Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık sarsıntılar meydana geliyor. Çoğu hissedilemeyecek kadar küçük şiddetli olan depremler, vatandaşlarda korku ve endişe yaratabiliyor. İşte güncel verilere göre son depremlerin listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more