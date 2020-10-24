Son deprem ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD verilerine göre son depremler

Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık sarsıntılar meydana geliyor. Çoğu hissedilemeyecek kadar küçük şiddetli olan depremler, vatandaşlarda korku ve endişe yaratabiliyor. İşte güncel verilere göre son depremlerin listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.