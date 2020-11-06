Soyer: Deprem sürecinde TV’ler büyükşehiri yok saydı

SÖZCÜ/İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Radyo Sputnik’e yaptığı açıklamada şiddetli deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kendilerine basın tarafından ambargo uygulandığını öne sürdü.

Soyer, “Büyükşehir yok sayıldı. Kanallarda her şehirden gelen itfaiyeciyle ilgili röportaj yapılıyordu ama bir tane mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini görmedim. İnanılmaz bir şey. Sanki büyükşehir belediyesi başka şeylerle meşgulmüş gibi, sanki başka bir derdi varmış, hiç alanda yokmuş gibi. Ne büyükşehirin çadırı ne itfaiyecisi göründü. Yani kısacası neredeyse bir yok sayma söz konusu” dedi.

“İzmirlilerin belediyelere ne kadar güvendiğinin kanıtıdır kampanyalara verilen destek” ifadelerini kullanan Soyer, yardım kampanyalarına ilişkin bilgiler verdi.

Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında 48 saat içindeki kira desteklerinin 20 milyonu aştığını ve boş durumdaki evinin kapılarını depremzedelere açan kişilerin sayısının ise 109 olduğunu açıklayan Soyer, Halkın Bakkalı aracılığıyla yapılan yardımlarla birlikte bu maddi destek rakamının 37 milyon TL'yi geçtiğini belirtti.

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