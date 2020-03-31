Suriye’deki Mehmetçik coronadan nasıl korunuyor?

Corona tehdidi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yayılmaya devam ediyor. Yayımlanan son verilere göre Türkiye'deki vaka sayısı 10 bin 827'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e çıktı.

Virüsü salgını ile mücadele kapsamında kurumlar her gün yeni tedbirler açıklıyor ve uygulamaya koyuyor. TSK’da bünyesinde görev yapan askerlerin virüsten korunması için de pek çok tedbiri hayata geçirdi.

Bu kapsamda askeri okullar kapatıldı, birliklere ziyaretçi girişi yasaklandı, tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler iptal edildi.

Yurtiçinde bu tedbirler alınırken yurtdışında görev yapan Mehmetçik için nasıl önlemler alındığı ise merak konusuydu. İşte Suriye'de ve Irak'ta sınır ötesinde görev yapan TSK unsurları için alınan önlemler;

11 MART’TAN SONRA TEDBİRLER ARTTIRILDI

* Suriye’nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’ın akabinde giriş çıkışlar 2. Ordu Komutanı’nın müsaadesine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.

* Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı harekat bölgelerine doktor ve veterinerler gönderilerek konuyla ilgili bizzat yerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler gerçekleştirildi.

* Mehmetçiğin Suriye'deki görevi çerçevesinde halk ile temaslarında izlenecek hareket tarzları yeniden belirlenerek uygulamaya başlandı. Suriye ve Irak'ta görev yapan TSK unsurlarının virüsle ilgili belirti göstermesi durumunda temas halinde olduğu birliğin bulunduğu bölgede derhal karantinaya alınması ve göreve çıkarılmaması için gerekli hazırlıklar yapıldı.

* Harekat bölgesinden yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılması yönelik tedbirler alındı.

* Mehmetçiğin Suriye'de kullandığı araçlara için de ayrıca önlemler belirlendi. Buna göre Suriye'den yurt içine ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemi ile dezenfeksiyonu için KBRN timleri görevlendirildi.

* Suriye'de bulunan birliklere, ateş ölçerler, hijyen paketlerinin yanı sıra Bakanlık tarafından üretimine başlanan maske ve dezenfektanlar gönderildi, harekat bölgesine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.

* Suriye'deki tabur sayısı kadar römorke monte konteynır banyo/tuvalet de tedarik edilerek bölgeye gönderildi. Birliklerin elinde mevcut kapasitesine ilave olarak, motorlu/elektrikli pulvarizatörle dezenfektan malzeme alımı için ödenek tahsis edildi.



YURTİÇİNDE DE CORONA ÖNLEMLERİ ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yurtiçinde de tedbirler aldı.

Buna göre, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Coranavirüs ile Mücadele Merkezi’nde (COMMER) Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlandı.

Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra, planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getiriliyor.

Merkezde, TSK’da alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştiriliyor. 24 saat esasıyla görev yapılan Merkezden, Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendiriliyor.

ASKERİ OKULLAR DA TATİL

Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil; tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler iptal edildi.

BİRLİKLERE ZİYARETÇİ YASAĞI

Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmıyor, orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmiyor, günü birlik girişlere izin verilmiyor.

Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenirken, yurtdışı geçici görevler ikinci bir emre kadar durduruldu. Hudut birliklerinde de konuya ilişkin çeşitli önlemler alındı. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenirken birliklerde dezenfekte işlemleri de yoğun şekilde yapılıyor.

Yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler öncelikle sağlık muayenesinden geçirilirken, eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erler de 14 gün süreyle gözetim altında tutuluyor.

Bütün birlik yemekhane ve yatakhanelerinde sosyal mesafe kuralı işletiliyor. Ortak alanlarda anlık dezenfeksiyon uygulanıyor. Bu kuralların tümü sınır ötesi birliklerde de uygulanıyor.

GÜNLÜK 500 BİN MASKE ÜRETİLİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatı üzerine de Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarıldı. Çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.

Bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanı sıra, tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar da arttırıldı.

MUADİLİ İLAÇ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Covid-19 tedavisinde kullanılan, piyasada var olan Sıtma ve Antiviral ilaçların muadilinin Ankara Dışkapıda bulunan Askeri İlaç Fabrikasında üretime başlanması yönünde çalışma tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu yönde hammaddenin karşılanması için gerekli girişimler yapıldı. Çok yakında üretime geçilmiş olacak.

DEZENFEKTAN’A HIZ VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ayrıca alkol Bazlı El dezenfektanının deneme üretimi yapıldı, seri ürerime başlandı, ilk etapta günlük 1 ton üretim. Sonrasında arttırılacak. Bu üretim çerçevesinde TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra ihtiyaç halinde kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri karşılanacağı, ayrıca halkın istifadesine de sunulacağı belirtildi.