Suriyelilerin ‘altın oyunu’ cezaevinde bitti

Polisi harekete geçiren olay Esenyur'ta yaşandı. Emniyete başvuran bir kişi, Suriye'den geldiklerini ve getirdikleri altını satıp dönmek zorunda olduklarını söyleyen bir grup tarafından dolandırıldığını söyledi. Şüphelilere 12 bin 500 dolar kaptırdığını söyleyen Oktay T.'nin şikayeti üzerine, ilçe ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışma yaparken başka mağdurların olduğu da ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kendilerine inanmayan bazı kişilerden silah tehdidiyle para aldıkları anlaşıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların ardından 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 884 adet sahte Suriye altını ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 10'u serbest kalırken, 4’ü “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.