Taksi durağını suç örgütü karargahı olarak kullanmışlar

Esenyurt'ta son bir ay içinde taksi duraklarını işletenler arasında çıkan kavgalarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların arkasında bir suç örgütü olduğunu tespit eden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul, Ankara ve Bursa'da düzenlediği baskınlarda, polisin takip ettiği Ali Ziver Ç.'nin elebaşı olduğu 4’ü taksici 18 şüpheliyi gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda silah ve sopa bulundu.

‘PLAKANI SATACAKSIN'

Operasyon düzenlenen çetenin başka taksilerin bölgeden yolcu almalarına engel olduğu öğrenildi. Çavuş taksi durağı olarak yasa dışı işletme yapan durak çalışanlarının bölgeye giren taksicilere “Buralardan yolcu almayacaksınız”, “Taksi plakanı bana satacaksın” dediği, yakındaki taksi duraklarına ise “Bu durağı bize devredeceksin” gibi tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

KORSAN TAKSİ SANIP DARP ETTİLER

Şebeke üyelerinin bir site önünde bekleyen sivil bir araç sahibini durdurduğu ve darp ettikleri öğrenildi. Ancak darp edilen kişinin korsan taksici olmadığı belirtildi. İddiaya göre, taksicilerin önünü çeviren şüphelileri, kendi bölgeleri üzerinde uyardıkları belirtildi.

REZİDANS YÖNETİMİNE ÇÖKTÜLER

Polisin yaptığı çalışmada taksi durağını suç örgütü gibi kullanan çetenin, yakınlarındaki bir rezidansın yönetimini usulsüz olarak ele geçirdikleri öne sürüldü. Rezidans yöneticisini ayağından vuran ve yönetimi yasadışı olarak devralan şebekenin bazı kiracıları zorla ev ve işyerinden çıkardığı öne sürüldü.

‘KAS GEVŞETİCİ’ SOPA

Polis ekiplerince ifadeleri alınan ve işlemleri tamamlanan 22 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Sergideki silahların yanı sıra üzerinde “Kas gevşetici” yazan bir sopa dikkat çekti.