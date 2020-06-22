Tarihi fabrikanın balo salonu restore edilecek

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1937 yılında kurulan, Türkiye'nin ilk Basma Fabrikası özelliğinin yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını yaptığı fabrikalardan biri olan Nazilli Sümerbank Fabrikası’nın çok amaçlı balo salonu restore edilecek.

Halen ADÜ Sümer Kampüsü olarak kullanılan alandaki salonun restorasyonu için anlaşma, balo salonunda protokolün katıldığı bir törenle imzalandı.

Yapılan çalışmaların sponsorluğunu özel bir firma (Reysaş Holding) üstlendi. Salon, restorasyon sonunda kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılacak.

“TÜRKİYE’NİN GURUR DUYACAĞI BİR MERKEZ OLACAK”

ADÜ Rektörü Prof.Dr.Osman Selçuk Aldemir, yaklaşık on bin öğrencinin eğitim gördüğü kampüsteki tarihi binanın restore edilerek aktif hale getirileceğini söyledi.

Sponsor şirketin yönetim kurulu başkanı Durmuş Döven'de, salonun restorasyonuyla Türkiye'ye gurur duyulacak bir kültür ve sanat merkezi kazandırılacağını söyledi. Döven, restorasyonun 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

“SÜMERBANKI CANLANDIRACAK”

Nazilli'nin mevcut tarihi değerlerinin korunması ve bugüne kadar gizli kalmış zenginliklerinin de gün yüzüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Nazilli’nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizin en büyük değerlerinden biri olan Sümerbank'ı bir nebze de olsun canlandıracak, eski güzel günlerine geri döndürecek bir restorasyon projesi elbette ki Nazilli'de doğmuş ve bu topraklarda büyümüş olan bizleri çok heyecanlandırdı. Bugün tarihi bir sürece tanıklık ettiğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÇALIŞANLAR İÇİN BALO DÜZENLENİYORDU

Cumhuriyetin dev projesi olarak adlandırılan Nazilli Sümerbank Fabrikası'nın temeli “Ekonomik bağımsızlık olmadıkça, ulusal bağımsızlık olmaz” ilkesiyle, Sovyetler Birliğinden kredi ve teknik destek alınarak 25 Ağustos 1935 yılında atıldı.

Yapımı 18 ay sürdü. Hastalığına rağmen açılışı 9 Ekim 1937 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapıldı. Fabrikanın Balo salonunda çalışanlar için balolar düzenleniyor, sinema salonunda haftada 6 film gösteriliyordu.