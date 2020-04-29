Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

“Tırışkadan teyyare” bir maskeyi dağıtmayı beceremediler

Duayen gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki Halkın Vicdanı programında “dağıtılamayan” maskeleri masaya yatırdı.

08:20 -
Haberler Gündem

Soruşturmacı televizyon habercisi Dündar, Türkiye kendi içinde maske sorununu çözememişken, ABD'ye ve diğer ülkelere uçak dolusu malzeme göndermesinin şov amaçlı olduğunu belirterek, bunun Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğine dikkat çekti.

Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil ise maske işinin destan haline geldiğine vurgu yaptı, “15 kuruşluk tırışkadan teyyare bir maskeyi dağıtmayı beceremediler ama salgın günlerinde Kanal İstanbul ihalesini yapmayı çok güzel beceriyorlar. Bu işi yandaş bir müteahhide versinler de biz de maske bulalım” dedi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more