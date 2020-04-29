Soruşturmacı televizyon habercisi Dündar, Türkiye kendi içinde maske sorununu çözememişken, ABD'ye ve diğer ülkelere uçak dolusu malzeme göndermesinin şov amaçlı olduğunu belirterek, bunun Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğine dikkat çekti.

Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil ise maske işinin destan haline geldiğine vurgu yaptı, “15 kuruşluk tırışkadan teyyare bir maskeyi dağıtmayı beceremediler ama salgın günlerinde Kanal İstanbul ihalesini yapmayı çok güzel beceriyorlar. Bu işi yandaş bir müteahhide versinler de biz de maske bulalım” dedi.