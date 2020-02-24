TOKİ İzmir kura sonuçları sorgu ekranı: TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları yayınlandı mı?

TOKİ İzmir Karabağlar kura çekilişi bugün gerçekleşti. Halkapınar Spor Salonunu dolduran vatandaşlar, çekilen kurayı heyecanla takip etti. Peki TOKİ isim isim kura sonuçları listesi yayımlandı mı? Büyük umutlarla bekleyen vatandaşların kura sonuçlarına dair detaylar…

TOKİ KURA SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

TOKİ isim isim kura sonuçları listesi ve kura sonuçları internet sorgulama sayfasının gün içinde toki.gov.tr adresinde yayımlanması bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

VATANDAŞLAR HEYECANLA TAKİP ETTİ

Noter huzurda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Kadriye Baruthan ise çok mutlu olduğunu evi hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirirken, Necla Tırakçı (65) da 44 yıldır kirada oturduklarının ve kendi evine geçme şansını yakaladıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

55 yaşındaki İbrahim Yılmaz da sürekli kirada oturduğu söyleyerek, “O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkartır. Ben de çok sevindiğim için şapkamı fırlattım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin” ifadelerini kullandı.