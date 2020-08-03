3 gün önce toplu bayram namazına katılan AKP’li başkan coronaya yakalandı

Konya’nın Çumra ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Halit Oflaz, corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Oflaz, şu ifadeleri kullandı:

* Değerli Hemşehrilerim! Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı.

* Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum.

TOPLU BAYRAM NAMAZINA KATILMIŞ

Corona testi pozitif çıkan AKP'li başkanın 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplu kılınan bayram namazında vatandaşlarla bir araya geldiği öğrenildi.

Vatandaşlarla bayramlaşma anına ait fotoğrafları da paylaşan AKP'li başkan şu notu düştü:

* Bayram namazımızı hemşehrilerimizle birlikte eda ettik. Bayram sevincini hep birlikte yaşadık. Gönüller bir oldu ve hep birlikte Rabbimizden salgınların olmadığı bayramlara kavuşmak için dua ettik.

* Namaz sonrası hemşehrilerimizle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaştık. Rabbim dualarımızı kabul etsin.