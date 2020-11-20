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Trump’ın kullandığı Covid-19 ilacı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, corona virüsü tedavisinde kullanılan, cam şişe içerisinde 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el koyuldu.

Güncellenme: 10:16, 20/11/2020
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Trump’ın kullandığı Covid-19 ilacı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ‘Risk Analiz Timi’ne bağlı polis ekipleri, geçen salı günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent’ten gelen iki kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.

Yolcuları terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, bavulları kontrol edilmesi için ‘X-Ray’ cihazından geçirdi. Yapılan kontrollerde flakon adı verilen cam şişe içerisinde her biri 100 miligram olan 23 adet ilaç tespit edildi.

KAÇAK İLAÇLARA EL KOYULDU

Ayrıca bavullarda corona virüsü ilacının yanı sıra 13 karton elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara da tespit edildi. Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu.

Hakkında yasal işlem başlatılan yolcuların, beraberlerinde getirdikleri corona virüsü ilaçlarını İstanbul’da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine beraberinde getirdiklerini ve onlara teslim edeceklerini söyledikleri öğrenildi.

TRUPM KULLANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’a corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar bizzat doktorları tarafından açıklanmıştı. Bu ilaçlar arasında ‘remdesivir’ de olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

ABD Çay Corona Donald Trump Emniyet istanbul Kadın operasyon Özbekistan Polis salı sigara x-ray
Yayınlanma Tarihi:10:10,
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