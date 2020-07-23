TTK’ya yeni başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin uygun görüldü. İHA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ttkya-yeni-baskan-5947064","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ttkya-yeni-baskan-5947064","pageType":"yazi","pageIdentifier":5947064,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"TTK&#8217;ya yeni bau015fkan"});aip('newsArticle', {"identifier":5947064,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ttkya-yeni-baskan-5947064/","headline":"TTK&#8217;ya yeni bau015fkan","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/23/iecrop/tarih_16_9_1586433224-670x371-1_16_9_1595469484-880x495.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":"2020-07-23 03:51:21","datePublished":"2020-07-23 03:51:21","dateModified":"2020-07-23 04:58:11","info":"{"seo_news":"false"}"});