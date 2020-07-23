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TTK’ya yeni başkan

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin’in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

03:51 -
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TTK’ya yeni başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin uygun görüldü. İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 04:58 23.07.2020
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