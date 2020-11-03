Depremzedeler için başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 2 milyon TL’lik destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası evsiz kalanlar için yeni bir dayanışma kampanyası başlattı. İzmir Ulaşım Merkezi'ndeki (İZUM) günlük bilgilendirme toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayata geçirilen “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasının detaylarını açıkladı.

Konuşmasına 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda bebeğe dair duygularını paylaşarak başlayan Soyer, “Türkiye'nin her yerinden gelen arama kurtarma ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü mücadele veriyorlar” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 540 itfaiyecisinin 12'şer saatlik vardiyalarla çalıştıklarını belirten Soyer, tüm personelle iftihar ettiğini söyledi.

“BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERİLİYOR”

Soyer ihtiyaçların çeşitlenerek çoğaldığını da ifade ederek, bu ihtiyaçların her birini karşılamak için koordinasyon halinde çalıştıklarını vurguladı. Soyer konuşmasını şöyle sürdürdü;

* Hem ilçelerimizden, hem illerden, büyükşehir belediyelerinden dayanışma örneği gösteriliyor.

* Yardım ve destekler alıyoruz. Bu anlamda kadrolarımız da iyice olgunlaştılar. Tıkır tıkır işleyen bir sistem kuruldu.

* Bazı noktalarda kaos var gibi görülen şey, çok fazla sayıda depremzedeye ulaşma gayretinden karşılanıyor. Bunlar çok güzel, değerli. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Bu 3-5 günde bitecek bir sorun değil. Bu desteğin sürdürülebilir olmasını sağlamak mecburiyetindeyiz.

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”

Depremde evini kaybedenler için yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyen Soyer, projenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

* Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. Bildiğimiz gibi çadırda yaşayan vatandaşlar için verdiğimiz hizmetler artarak devam ediyor.

* Ama çadır hayatı kış bastırdıkça ne kadar tedbir alırsak alalım konfor sağlamada zorlanacağız.

* Mutlaka vatandaşların başlarını sokacak evler lazım. Bir biçimde bir yuvayı yaratmak mecburiyetindeyiz.

* En hızlı ve kolay biçimde bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Çok güçlü bir altyapı donanımı hazırladık.

* Bu sadece İzmir için değil. Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir altyapıya dayanarak hazırlandı.

* İhtiyaç sahipleriyle bu ihtiyacı karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz.

* Aynı Halkın Bakkalı ve uyku tulumunda yaptığımız gibi. Ana fikir bu. İnsanları buluşturuyoruz.

“16 KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU”

Şu an itibariyle 16 kişinin kampanyaya başvurduğunu açıklayan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

* Evi oturulamaz hale gelmiş, yıkılmış vatandaşların T.C. kimlikleri, isimlerini web sayfamıza koyuyoruz.

* Web sayfamızda bu vatandaşlarımıza kira yardımı yapmak isteyenler için 2 bin liralık bir bedel öngördük.

* Kışı atlatmaları için 5 aylık bir zaman dilimi tespit ettik. 10 bin lira karşılığında 5 aylık ev kiralanması mümkündür. Sayfayı buna göre hazırladık.

* Burada görülmek istenecek ne var ise tespitleri içeren haritamız var. İhtiyaç haritası ile beraber çalıştık.

* Şu an itibariyle 16 vatandaşımızın, depremzedemizin talepte bulunduğu görünüyor. Şu an itibariyle bir kişi 10 bin lira vereceğini taahhüt etmiş. Buradaki rakam 10 bin lira olacak.

* Kısacası ‘eve ihtiyacım var' diyen vatandaşımız buraya tuşladığı anda bilgileri girecek. Biz bu bilgileri sayfamızda koyuyoruz.

* Güç sahibi olan vatandaşlarımız bu isme tıkladığı anda IBAN hesabına yatıracağı parayla 5 aylık bedeli ödemiş oluyor.

* İzmir'in sayfiyesinde, yazlıklarında birçok konut boş kalıyor. Buralarda evi olan, 5 aylık süreyle evini kullandırmak isteyen vatandaşlarımız için de seçenek sunuyoruz.

* Bu satırları doldurdukları sürece vatandaşlarımız ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla en can yakıcı soruna en hızlı şekilde çözüm getirmiş olacağız.

* En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarıp, başlarını sokacak yuvayla buluşturmuş olacağız.

İMAMOĞLU’NDAN 25 BİN TL’LİK DESTEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla ilgili paylaşımını alıntılayarak destek mesajı paylaştı.

Kampanyaya 25 bin TL bağışladığını duyuran İmamoğlu,”Depremde mağdur olmuş vatandaşlarımız için Tunç Soyer Başkanımızın başlattığı bu kampanyaya ben de 25 bin TL katkıda bulunuyorum. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı da bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

5 SAATTE 2 MİLYON TL DESTEK GELDİ

Soyer, kampanyaya 2 milyon TL’lik kira bağış desteği geldiğini paylaştı.

Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

* Henüz 5 saat önce çağrısını yaptığım Bir Kira Bir Yuva kampanyasına an itibarıyla 2 milyon TL'lik kira bağış desteği geldi.

* Şimdilik 200 ailemizi çadırdan kurtarıyoruz.

* Daha yolun başındayız. Herkese şükranlarımı sunuyorum.

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURULACAK?

Kampanya için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan web sitesine www.birkirabiryuva.org adresinden ulaşılıyor. Burada kullanıcılara yönelik “Eve İhtiyacım Var”, “Kira Desteği Vermek İstiyorum” ve “Evim Kullanılsın İstiyorum” başlıklı butonlar yer alıyor.

Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor. Kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini afetzedeler ile paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkileri ise desteğin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırabilmesi için katılımcılar arasındaki iletişimi sağlıyor.