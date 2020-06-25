Soyer: Turizmde önceliğimiz İzmir’in güvenli olduğunu göstermek!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Hükümeti ev sahipliğinde 30 Haziran tarihinde çevrimiçi yapılacak “Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış” konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu öncesi ünlü Rus gazetesi İzvestiya'nın da bağlı olduğu yayın grubuna ait IZ.RU TV'ye konuştu.

Yelena Lihomanova moderatörlüğündeki yayında Soyer, “Pandemi bize doğayla uyum içinde yaşamamız gerektiğini gösterdi. Doğayı korumak ve onu en önemli varlığımız olarak kabul etmeliyiz. Eğer doğa hasta ise biz iyi olamayız” dedi.

“DAYANIŞMA ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ”

Diğer önemli konunun da hijyen olduğunun altını çizen Soyer, şunları söyledi:

* Kentimizin temiz ve güvenli olduğunu diğer ülkelere, turistlere göstermeliyiz.

* Gastronomi, turistik değerler, tarih ve kültür alanlarında turizmi geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Ancak pandemi süreciyle beraber ilk önceliğimiz kentimizin güvenli olduğunu göstermek.

* Bundan sonraki süreçte kentlerde sivil toplum kuruluşlarının, hükümetin, belediyelerin ve özel sektörün birlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Artık dayanışma çok daha önemli hale geldi.

Toplantıya Başkurdistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Aleksandr Sidyakin, İtalya Venoto kenti Minerbe Belediye Başkanı Andrea Girardi, Moskova Üniversitesi Kentsel Çalışmalar Başkanı Sergey Kapkov da katıldı.

30 Haziran’da yapılacak “Geleceğin Ülkesi Avrasya'nın Kalbinden Bir Bakış” konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu, Rusya ve dünyadan elliden fazla konuşmacıyı bir araya getirecek.

Uluslararası toplantıya kamu yetkilileri, iş dünyası, bilim insanları ve mimarlar katılacak. Forumda bölgesel ve kentsel gelişim programları, yeşil bölgeler, endüstri kasabaları, kent projeleri ve turizm altyapısı gibi başlıklar tartışılacak.