Türk Büyükelçinin eşi Moğolistan’ı karıştırdı

Türkiye'nin Moğolistan Büyükelçisi Ahmet Yazal'ın eşi Kadire Zeynep Sayım Yazal ve oğlu, 28 Mart'ta Güney Kore'den uçakla Ulanbatur'a döndü ve ülkeye girişte test yapıldı.

Moğolistan Milli Bulaşıcı Hastalık Merkezi Müdürü D. Nyamkhuu, test sonucunun pozitif çıktığını belirtince Yazal ve oğluna özel bir oda tahsis edilerek karantinaya alındı. Özel oda bir süre önce Çin'den dönen Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın kullandığı odaydı.

Ancak odayla ilgili kriz çıktı. Moğol basınında, büyükelçinin eşinin önce karantinaya alınmasına karşı çıktığı ve odayı da beğenmediği yönünde haber çıktı.

Büyükelçi Yazal'ın da ailesinin evde karantinada tutulmasını önerdiği ancak olumsuz cevap verildiği belirtildi. Moğol basınında çıkan haberlerde odanın fotoğrafları kullanıldı.

“Böyle aşağılayıcı davranması kötü. Kendi ülkesinden özel uçak çağırıp gitsin” dendi.