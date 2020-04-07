Türk Eczacıları Birliği: Eczaneler ikinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapmasın

Türk Eczacıları Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ”Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir” açıklamasının ardından internet sitesinde yazılı bir duyuru yayınladı.

SATIŞLARIN DURDURULMASI İSTENDİ

İkinci bir duyuruya kadar eczanelerde maske satışının durdurulması istenilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır.”