Türkiye’nin tek paralı tünelinden geçişler azaldı

Türkiye karayollarındaki 242 tünelden sadece Göcek Tüneli’nden geçiş için ücret alınıyor. Muğla’da Dalaman ile Fethiye ilçelerini birbirine bağlayan 950 metre uzunluğundaki Göcek Tüneli’ne yılbaşı sonrasında yapılan zamlarla geçiş yapan araç sayısında azalma yaşandı.

Bölge yaşayanları, özel toplu taşıma araçları ve taksiler eski virajlı yolu kullanıyor. Örneğin 125 lira civarında tutan Dalaman Havaalanı Göcek taksi ücreti tünelden geçildiği taktirde gidiş dönüş 18 TL tünel ücreti de eklenince rakam 143 liraya yükseliyor.

Corona salgını günlerinde zaten müşteri bulamadıklarını belirten taksiciler müşteri ile tünel ücreti için sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Ocak ayında tünel geçişlerinde birinci sınıf araçlar (otomobil) 7 liradan 9 liraya, ikinci sınıf araç (kamyon) 10 liradan 15 liraya, üçüncü sınıf araç (dingilli kamyon ve dingilli otobüs) 14 liradan 20 liraya, dördüncü sınıf araç grubu (TIR) 22 liradan 30 liraya, motosiklette 2 buçuk liradan 3 liraya yükseltilmişti.

SON BOYKOTÇU TURSAB ÜYELERİ OLMUŞTU

Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolara yapılan tünel, 2006 yılında hizmete açılmıştı.

12 metre genişlik, 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik tüneldeki fiyatların yüksekliğiyle ilgili Muğla CHP milletvekilleri başta olmak üzere vatandaşlar, yöre halkı, özel toplu taşıma araç sahiplerinin protestolarına Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyeleri de katılmıştı.

TÜNEL ÜCRETİ SIKINTI YARATIYOR

Tünel geçiş ücreti ile ilgili en büyük sıkıntıyı yaşayanlar ise Dalaman Havaalanına 20 km. ile en kısa mesafede olan Göcekli taksiciler.

Dalaman Havalimanına müşteri götüren taksiciler, ortalama rakamın 125 lira tuttuğunu fakat tünelden gidiş ve dönüş için ödenen 18 liranın da müşteriden istenmesi karşısında sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

20 yıldır taksicilik yapan Ahmet Kadir Uygun, şunları söyledi:

* Corona salgını günlerinde zaten müşteri bulmakta zorlanıyoruz. Duraklardaki taksiler birer gün arayla çalışıyoruz. Dalaman, Ortaca ya da Marmaris tarafına gidecek müşteri ister istemez pazarlık yapıyor.

* Taksimetre açtırmak istemeyenler var. Tünel ücretlerine karışmam diyenler var. Eski yolu kullan diyenler var. Ne yapacağımızı gerçekten bilemez haldeyiz.

* Eğer acil gitmek gerekirse giderken tüneli, dönüşte eski yolu kullanıyoruz. Böylece hiç değilse 9 liradan kurtulmuş oluyoruz.