Vaka sayısı artan ilin valisinden kritik uyarı!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında akşam saatlerinde video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulu, güncel rakamları ve tedbir kararlarını istişare etti.

YENİ SÜREÇTE VAKA SAYISI ARTTI

Toplantıda, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı döneminde ülke ortalamalarının altında seyreden corona virüs tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren şehirde hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığına dikkat çekildi.

Salgına rağmen hayatın devam ettiğini, alınan tedbirlerin ekonomik, sosyal, siyasal birçok etkisinin bulunduğunu dile getiren Vali Erin, “Alınan sıkı tedbirlerin yavaş yavaş gevşetildiği ülkemizde yeni kararlar uygulanıyor. Ancak bu, daha önce alınan kararların tamamen ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor” dedi.

“AÇIKLAMAK DURUMUNDAYIZ”

Toplu bulunulan mekanlarda mesafe ve maske kuralının ihmal edilmemesi ve fazla zaman geçirilmemesi gerektiğine işaret eden Vali Erin, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Mart ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından uygulanan izolasyon tedbirleri sayesinde, normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayının başlarına kadar Şanlıurfa'da ciddi bir risk bulunmuyordu.

*Ancak Haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız.

*Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyor, Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum.

14 GÜN KARANTİNA KARARI

Corona virüsü salgınında ülke genelinde kontrollü sosyal hayata geçişin başladığı 1 Haziran'dan sonra Şanlıurfa'da, pozitif vaka sayısı hızla yükselmeye başladı. Corona virüs nedeniyle can kayıplarının da yaşandığı ilde, son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbiri kararı alındı. İHA

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