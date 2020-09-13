Vakalar artıyor ama maske takan yok

8 Eylül’de İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulama sürerken, Diyarbakır’da son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen bu yasağı ihlal edenler oldu.

Kentin en işlek caddeleri arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi’nde de yürüyenlerin arasında maskesiz çok sayıda kişi görüldü. Maskeleri kollarına veya çene altlarına takarak gezenler ise kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı.

Yaşar Kemal Caddesi’ndeki esnaf Adem Pusat, maske kuralının dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, dört gün önce amcasını corona virüsünden kaybettiğini söyledi. Pusat, “Şu an bir amcamın da yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnsanlarımız bu işi ciddiye almıyor. Maske ve sosyal mesafeye çok önem verilmesi gerekiyor” dedi.

Öte yandan, trafik ekipleri de kent genelindeki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yaya ve motorize olarak yoğunluğun olduğu duraklar ile taksi, minibüs ve otobüslerde maske kuralları ile alınan tedbirleri kontrol etti. (DHA)