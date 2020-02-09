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‘Van’da 13 düzensiz göçmen donarak öldü’ ihbarı!

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 düzensiz göçmenin tipiye yakalandıkları dağda donarak hayatını kaybettiği ihbarı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada "Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" denildi.

00:57 -
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‘Van’da 13 düzensiz göçmen donarak öldü’ ihbarı!

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, şunları söyledi:

* Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır.

* İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD’a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir.

* Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır.

* Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır.

* Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır. İHA

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