‘Van’da 13 düzensiz göçmen donarak öldü’ ihbarı!

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, şunları söyledi:

* Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır.

* İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD’a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir.

* Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır.

* Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır.

* Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır. İHA