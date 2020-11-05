Yağmur ve fırtına yurdu sardı! Günün hava durumu tahminleri

İstanbul’da ve güneydoğu illerimizde gün yağışlarla başladı. Marmara’da yağışlara kuvvetli rüzgar da eşlik ederken yağış alan bölgelerde sıcaklık düşüşü yaşandı. Bugün İstanbul, Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de yağışların gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlı hava dalgası hafta boyunca yurdu terk etmeyecek.

GÜNEYDOĞU’YA SEL VE DOLU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni ve özellikle Şanlıurfa’yı uyardı. Yayınlanan uyarıya göre Şanlıurfa’da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Perşembe günü öğle saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

TÜRKİYE GENELİ YAĞIŞ ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın Doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon’un batı kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR UYARISI

Akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari’nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.