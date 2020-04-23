Yaşamını yitiren aile hekiminde corona virüsü şüphesi tartışma yarattı

Mersin'in Silifke ilçesinde görev yapan 2 çocuk babası Dr. Erdinç Şahin, hayatını kaybetti. Silifke Mukaddem Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi 51 yaşındaki Dr. Erdinç Şahin, bir süre önce hastalanarak Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Dr. Erdinç Şahin, bugün yaşamını yitirdi.

MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Dr. Erdinç Şahin'in corona virüsten yaşamını yitirdiğini ifade ederek ailesine ve sağlık camiasına baş sağlığı dileğinde bulundu.

İKİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan Mersin Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Dr. Erdinç Şahin için yapılan iki corona virüs testinin negatif çıktığını, ölüm raporunda ise ‘Viral Pnömini' olarak geçtiğini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır görev yaptığı Silifke'de son derece sevildiği ifade edilen Şahin'in ölümü ailesini yasa boğarken, sağlık camiasında da büyük üzüntü yarattı. Şahin'in Silifke'de toprağa verileceği öğrenildi.

TTB SAĞLIK BAKANI KOCA’YA SESLENDİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Bakan bey ‘tanılamada hiçbir sorun yok’ diyor ama Sayın Sağlık Bakanı'na bir daha soruyoruz? PCR testi negatif olup kliniği Covid-19 ile uyumlu ve Dr. Erdinç Şahin'de örneğini gördüğümüz vefatları Covid-19 salgın sürecinin bir parçası olarak göstermemeye devam edecek misiniz?” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanenin günlük corona verilerini paylaştı!