Yılbaşı yasağı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Yılbaşını ve hafta sonunu kapsayacak yılbaşı yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de yürürlüğe girecek ve dört gün boyunca devam edecek.

Tam olarak 80 saat sürecek sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK OLACAK MI?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:

*Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

*Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.