2. el otomobil alırken bu şikayetlere dikkat edin

Corona virüsü sebebiyle otomobil üretimi azaldı hatta durdu. Pandemiden dolayı sınırlı sayıda olan sıfır otomobil nedeniyle tüketici araç ihtiyacını kullanılmış otomobil pazarından karşılamaya çalışıyor. Bu durum fiyatlara direkt olarak etki ederek fiyatları yukarıya çekiyor. Ayrıca ÖTV düzenlemesinin hem yeni hem de ikinci el otomobillere etkisi devam ediyor. İkinci el araç almak isteyen tüketiciler nelere dikkat etmeli? alım kararını etkileyen şikayetler neler? Şikayetvar ikinci el araç alımında dikkat edilmesi gerekenleri ve en çok şikayet edilen konuları derledi.

Şikayetvar verilerine göre 2019'un Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında ikinci el otomobil sektöründeki şikayet oranı yüzde 64 arttı. 2019 ve 2020'nin yaz dönemi karşılaştırıldığındaysa şikayet artış oranı yüzde 100'leri buldu.

EN ÇOK PAYLAŞILAN ŞİKAYETLER

“Değişen parça ve boya bilgilerinin verilmemesi nedeniyle hatalı yapılan eksper raporları,

Anlaşılan fiyatın üstünde yeni fiyat istenmesi,

Bazı firmaların takas 2.el araç satışında takas şartı getirmesi,

2.el otomobillerin sıfır diye satılması,

Satış sonrası garantili araçla ilgilenilmemesi,

Satış esnasında personel tavırları,

Satıcıların normalin üstünde fiyat çıkarması,

Yedek parçalarda yaşanan sıkıntılar,

Servis yetersizliği,

Rezervasyon yapıldığı halde araç yok denmesi,

Ruhsata işlenmeyen sorunlar,

Araç temizliğinin yapılmamış olması,

Kapora iadesi yapılmaması,

Satış esnasında verilen sözlerin unutulması,

Satış sonrası teslimat erteleme,

Satış sırasında eksik bilgi verilmesi,

Araç bilgilerinin başkalarıyla paylaşılması” (DHA)