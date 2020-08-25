Bingöl zirvede İstanbul son sırada

EBS Danışmanlık'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik RİP (Resmi İstatistik Programı) verilerinden derlediği rapora göre, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de araç parkına göre ölümlü-yaralanmalı kaza oranları en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu. İstanbul'un araç parkı ve kaza sayısında zirvede yer almasına rağmen ölümlü-yaralanmalı kaza oranlarında son sırada yer alması dikkat çekti.

İstanbul yüzde 0.19 oranıyla son sırada yer alırken, Ankara ve Edirne ise yüzde 0.25 ile en az ölümlü-yaralanmalı kaza oranına sahip diğer iller oldu. Kaza oranı en yüksek iller

ise Bingöl, Hakkari ve Siirt olarak sıralandı.

GEREKÇELER NELER



Yetkililer İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde hem araçların hem de yolların daha yeni ve iyi olduğunu belirterek, durumun Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise tam tersi olduğunu söylüyor. Kuşkusuz sürücülerin eğitim seviyeleri de kazalarda büyük etken olarak dikkat çekiyor. Ayrıca İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde çok fazla hız yapma şansı olmazken, doğu da boş yollarda limitler zorlanıyor.

KAZA SAYISI DÜŞTÜ



Türkiye'de temmuz ayında ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı yüzde 27,5 artış ile 17 bin adeti aştı. Pandemi sürecinin tek ek sevindirici yanı ise 3 aylık evde kalmanın etkisi ile 2020 yılında ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı yüzde 18,46 düşüşle 78 bin 553 adede geriledi.