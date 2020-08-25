Bu otobüs corona bulaştırmıyor!

Otokar, Güvenli Otobüsü ile pandemi döneminde de toplu taşımada fark yaratıyor. Şehir içi toplu taşımacılıkta Covid-19 bulaş tehdidini en aza indirmek için geliştirilen Güvenli Otobüs, İzmir'de 302 No'lu Konak – Otogar hattında ilk kez yola çıktı.

DEZENFEKTE İŞLEMİNİ KENDİSİ YAPIYOR!

Otokar'ın Güvenli Otobüsü'ndeki Otomatik Dezenfektasyon Sistemi sayesinde araç tek tuşla kendi kendini dezenfekte ediyor. Araç kaptanları gerçekleştirdikleri sefer sonrasında, garaja döndüğünde araca eklenen özel bir yazılım sayesinde tek bir tuşla otomatik dezenfektan püskürtme sistemini devreye alabiliyor. Saniyeler içerisinde devreye giren yüksek basınçlı otomatik dezenfektan püskürtme sistemi, aracın iç yüzeyindeki virüs ve bakterileri yok ediyor. Her gün akşam tekrarlanması önerilen işlem sadece 3 dakika sürüyor.

KLİMALARI ÇALIŞIYOR

Otokar, ferah bir ulaşım imkânı sunabilmek için Güvenli Otobüs'ün klima ünitelerinde fotokatalitik sisteme yer verdi. Fotokatalitik sistem, havadan taşınabilecek virüs ve bakteri gibi organik molekülleri hidroksillerle parçalayarak, zararsız su buharı ve karbondioksite dönüştürüyor. Bu sayede sefer süresi boyunca aracın klima sistemi çalışabiliyor.

YOLCULARIN ATEŞİNİ ÖLÇÜYOR

Otokar mühendisleri, Güvenli Otobüs'te yeni nesil uyarı sistemleri ile araç kaptanının işini kolaylaştırıp, yolcuların bulaş riski tedirginliğini en aza indiriyor. Otobüse entegre edilen sistem, ön kapıdan biniş yapan yolcuların ateşini ölçüyor. Yolcunun ateşi olması durumunda sistem sürücüye sesli ve kırmızı ışık uyarısı veriyor.

Covid-19’un ülkemizde görülmesiyle birlikte Güvenli Otobüs'ün geliştirilmeye başlandığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılmak üzere ilk kez Kent Körüklü üzerinde uyguladığımız 4 farklı sistem ile ulaşımdaki tedirginliği ve Covid-19 bulaş tehdidini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Dünyada ilk kez bu dört sistemin birarada kullanıldığı bir otobüs şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı. ‘Güvenli Otobüs', kendi kendini dezenfekte edebiliyor; fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkânı sunuyor; binen yolcuların ateşini ölçüp, maske kontrolü yapabiliyor ve yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. Güvenli Otobüs, ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunda hizmet vermeye başladı. Bugünden itibaren seri üretim araçlarımızda opsiyonel olarak sunulacak sistemler, talep edilmesi halinde kullanımda olan otobüslere de küçük düzenlemeler sonrasında entegre edilecek” açıklamasını yaptı.