Corona virüsü otomobillerin tasarımlarını da değiştirecek!

Bloomberg’e konuşan bazı marka tasarımı direktörleri pandemi sürecinin otomotivdeki değişimlerinden de bahsetti. Daimler Tasarım Şefi Gorden Wagener, “Salgın güvenlik ve lüks üzerine olan tecrübemizin değişimine etki edecek.” dedi. Wagener’in bu kanısına Rolls-Royce’dan da Felix Kilbertus, “Bu otomobiller bir iç mekandan daha fazlasını güvenlik ve özgürlük adı altında sunacak.” cümlesiyle katkıda bulundu.

İngiliz otomobil ve SUV üreticisi Jaguar Land Rover, pandemi süresi içerisinde yeni bir filtre sistemi geliştirdi. Sistem ultraviyole ışınlarla bakteri ve virüslerin yayılmasını önleyecek. Geçen sene Jaguar Land Rover, zararlı patojenleri nötralize etmek için ultraviyole ışık teknolojisini klima sistemine dahil edebileceğini belirtmişti.

Mercedes gibi bazı üreticiler ise araç içinde hava kalitesini artırmak üzere bazı çalışmalar yürütüyor. Wagener ayrıntılara girmeden, “Üzerine çalıştığımız teknoloji otomobilin kabini içindeki hava kalitesini artıracak ve neredeyse yüzde yüz temiz bir atmosfer oluşturacak.” cümlesiyle sistemden bahsetti.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise geçtiğimiz yıllarda biyolojik saldırı esnasında otomobilin kabinindeki havanın bu durumdan etkilenmeyeceği bir sistem geliştirdiğini ve müşteri talepleri doğrultusunda bu donanımı araçlarına eklediğini açıklamıştı. Buna ek olarak markanın Sentry yani nöbetçi modu da var. Bu teknoloji otomobilin park esnasında karşılaşılan tehlikeli bir durum sonucunda aktif oluyor. Bu sayede insanların kötü davranışları araç içinde ve dışında olan kameralarla kayıt ediliyor.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce’un ise “Görünmezlik Perdeleri” adını verdiği tuhaf fikirleri var… Marka ve Rolls-Royce Dış Tasarımı Şefi Felix Kilbertus otomobillerin potansiyel olarak saldırganlar tarafından zarar verilebilecek nesneler olarak fark edildiğini söylüyor.