Mercedes-Benz Türk’ten yılın teslimatı

Karayolu yolcu taşımacılığının en önemli markalarından Varan Turizm, zorlu pandemi dönemine rağmen otobüs yatırımlarını sürdürüyor.

Dün şirketin Ataşehir tesislerinde gerçekleşen törende Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Aksoy ile Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ve beraberindeki ekip, otobüsleri Varan Turizm’e teslim etti.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, “Varan Turizm ve Grup Şirketlerine 33 adet yeni otobüs satışı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, her geçen gün kendimizi daha da geliştirerek, müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi geliştiriyoruz, çeşitlendiriyoruz ve tesislerimize yatırımlarda bulunuyoruz” dedi.

ULAŞIM SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ KATKI



Varan CEO'su Kemal Erdoğan ise teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Varan Turizm, tüm dünyada yatırımların azaldığı bir dönemde Mercedes-Benz'den aldığı otobüslere yenilerini ekleyerek ülkemizin istihdamına katkı sağlıyor. Hem İstanbul Ataşehir'deki terminalimizin açılışı, hem de filomuza kattığımız yeni otobüslerimizle Türkiye'de ulaşım sektörüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.