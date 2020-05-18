‘Önümüzdeki 3 yıl çok zor geçecek’

Şu anda görünen o ki, bayramdan sonraki süreçte her alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de kademeli de olsa yavaş yavaş normal hayata dönülme denemesi yapılacak. Bu süreçte kesinlikle rehavete kapılmamak ve gereken hijyen önlemlerini maksimum seviyede almak birinci öncelik olmalı.

Yoksa, aylardır büyük çabalar harcanarak gelinen seviyeyi bir anda kaybedebiliriz. İşte bu noktada Otoyaşam'a özel açıklamalar yapan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, haziran ayından itibaren takip edilmesi gereken en temel konuları şu şekilde özetledi:

– Otomotiv sektörü bu sene de dâhil 3 senedir, kırmızı çizgi olarak kabul ettiğimiz 600 bin seviyesinin altında bir satış adediyle seneyi kapatacak. Bu da son yıllarda satış sonrası gelirleri ile ayakta kalmaya çalışan distribütör ve bayileri 2021–2023 döneminde oldukça zor günlerin beklediğini göstermektedir. Biran önce hızla yeniden 1 milyon adetli seviyelere çıkmak için önlemler alınmalıdır.

– Yeniden başlayan üretim tarafında, yeni çalışma sistemi sebebiyle kapasiteler düşecek ve üretim maliyetleri de artacaktır. Aynı maliyetle daha az araç üretmek, üretim maliyetlerine olumsuz yansıyacaktır.

ÖTV TEŞVİKİ BEKLEMİYORUM

– Otomobil alma kararını olumlu ve olumsuz etkileyecek faktörlere baktığımızda, 2 yıldır ertelenen filo ve perakende alımlardan kaynaklanan birikmiş talep, düşük kredi faizleri, ikinci el araçların fiyatlarının prim yapması (takas için önemli) ve gelecek dönemde otomobil fiyatlarının artma ihtimali, satın alma kararına olumlu etki yapacaktır.

Diğer yandan, artan döviz kurları ve mevcut ÖTV baremlerinden dolayı birçok modelin bir üst vergi dilimine girecek olması da, satın alma kararını etkileyecek olumsuz faktörler olabilecektir.

“Peki şu aşamadaki yol haritasında neler yapılmalıdır?” sorusuna ise Ali Haydar Bozkurt şöyle cevap verdi:

– En hızlı aksiyon alınacak konu, ÖTV baremlerinin günün koşullarına uygun şekilde güncellenmesi olabilir. Buna artık ciddi şekilde ihtiyaç vardır.

– Yine hızlı aksiyon alınabilecek konulardan bir tanesi hurda teşviki olabilir. Sektöre destek vermek anlamında, azımsanmayacak bir katkı sağlayacaktır.

– Kişisel olarak bir ÖTV teşvikinin söz konusu olacağını pek sanmıyorum, elbette ki olsa çok mutlu oluruz. Ancak, artık orta-uzun vade için mevcut vergi sistemimizin komple değiştirilerek, günümüz otomotiv teknolojilerine uygun bir hale getirilmesi konusunda daha fazla geç kalmamalıyız. Demode vergi sistemimizi baştan yazmamız gerekiyor. Bugün düğmeye bassak 6 ayda bu vergi reformu gerçekleşir. Yeni vergi sistemi 1 Ocak'ta devreye girse süper olmaz mı?

Araç bulunursa 480 bulunamazsa 450

Ali Haydar Bozkurt, 2020 sene sonuna ilişkin pazar tahmini konusunda ise, “Eğer firmalar istedikleri kadar araç bulabilirlerse 480 bin, bulamazlarsa 450 bin bandında bir satışla kapatabiliriz.

Çünkü pandemi nedeniyle üretimin düşük kalması, talep olsa da araç bulunurluğunda sıkıntı yaratacak. Daha yukarısı için, yukarıda bahsettiğimiz önlemlerin devreye alınması ve üretim hızının talebi karşılamaya yetecek seviyeye gelebilmesi gerekmektedir” yorumunu yaptı.

ÖTV olmasa, her yıl

2.5 milyon araç satılır

Teşviklerin çok önemli olduğunu ama şu dönem gerçekçi olmak gerektiğini de savunan Bozkurt, “Biz de vergilerin çok düşük olup, 82 milyonu aşan nüfusa sahip ülkemizde herkesin otomobil sahibi olmasını isteriz.

Şu an ÖTV olmasa, Avrupa'daki gibi sadece KDV olsa iddia ediyorum Pazar 2.5 milyon adedin altına düşmez, hatta daha da yükseğe gider.

Düşünsenize 200 bin liraya aldığınız araç 90 bin liraya düştüğünde daha fazla erişebilir olacak. Vergilerin düşmesini tabii ki isteriz ama gerçekçi olmak lazım. Bu yüzden ben şu ortamda ÖTV teşviki beklemiyorum” diye konuştu.

52 bin hedefimiz 30 binlere inebilir

TOYOTA Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 2020 yılı 52 bin adetlik satış ve ilk 3 marka arasına girme hedefleri olduğunu belirterek, “Hibrit talebinin 3 kat artmasıyla bütün planları buna göre yapmıştık, derken pandemi süreci başladı.

Hayat normale dönünce yine talep olacaktır. Bugün istediğimiz araçları alırsak 41-42 bin adede ulaşabiliriz. Ama kaç alacağımızı bilmiyoruz belki 30 bin adetle kapatacağız. Bir sürü bilinmezin içinde olabilecek tahmini yapıyoruz” dedi.