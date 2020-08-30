Otomotive gece yarısı ÖTV zammı şoku! İşte yeni ÖTV oranları…

Otomotiv sektörü kurlardaki artış nedeniyle matrah dilimlerinde güncelleme beklerken, gece yarısı gelen ÖTV artışıyla şok yaşadı. Bu gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV oranları yeniden belirlendi. Buna göre yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15 bin TL gibi küçük bir oranda arttırılırken, yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi. Orta ve üst grup ÖTV dilimlerine ise fahiş zam yapıldı.

Hükümet, değişikliğin sebebini ithalatı düşürüp, yerli üretimi artırmak olarak açıkladı. Ama zamlar indirimin çok üstünde. Alt dilimlerdeki güncelleme fiyatları sadece %3-6 düşürürken, orta ve üst segmentlerdeki ÖTV artışları ise %13-23 arası ZAM demek.

ÖTV ZAMMI SONRASI ORANLAR

• 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,

• 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,

• 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

• 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,

• 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,

• 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.

Böylece KDV ile birlikte en üst otomobil vergisi yüzde 277'e yükselerek açık ara dünya rekoru kırdı.

ÖTV ORANLARI ÖNCEDEN NASILDI?

Dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre otomotivdeki ÖTV matrahı ve oranları değiştirildi. Bu değişimden önceki oranlar ise 1600 cc motor hacmine kadar olan araçların 70 bin TL matrah tutarı olanlarda yüzde 50’den yüzde 45’e düşürüldü. 1600 cc motor hacmine sahip olan ama matrahı 120 bin TL olan araçlar içinse yüzde 60’dan yüzde 50’ye düşürüldü.

Bu iki çeşit otomobillerin fiyatlarında yüzde 3-6 aralığında gerileme olması bekleniyor. Ancak 1600 cc motor hacmine kadar olan araçlarda matrah tutarı 130 bin TL olanlarda oldu. Bu araçlarda ÖTV tutarı yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkarılırdı. Bu artışında fiyatlara direkt olarak etki etmesi bekliyor.

1600-2000 cc aralığında motor hacmi olan araçlarda ise durum aynı şekilde. 170 bin TL’ye kadar matrahı olanlarda ÖTV yüzde 100’den yüzde 130’a çıkarıldı. Matrahı 170 bin ama ÖTV miktarı yüzde 110 olan araçlarda ise miktar yüzde 150’ye çıkarıldı.

2 litre motor hacmi olan ve bunu geçen araçlarda ise yüzde 160 olan ÖTV miktarı yüzde 220’ye çıkartıldı.

OTOMOBİL VERGİSİNDE AÇIK ARA DÜNYA REKORTMENİYİZ

2019’da Danimarka yüzde 212’yi aşan vergi tavanıyla birinci sırada yer alırken, biz ise yüzde 206 ile ikinci sıradaydık. Dün gece yüzde 277’e (ÖTV&KDV) ulaşarak açık ara öne geçtik. (Not: Danimarka’da ciddi teşvikler var.)