Otomotivde ÖTV rekoru!

İlk 7 ayda toplam vergi gelirinin 411 milyar lira olduğu düşünülürse, otomotivin hiç küçümsenmeyecek bir paya sahip olduğu ortada.

2019 TOPLAMINI AŞTI

EBS Danışmanlık’ın raporuna göre mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan pandemi sürecine rağmen devletin ilk 7 ayda motorlu taşıtlardan elde ettiği ÖTV geliri şimdiden 2019 yılı toplamını yüzde 16 aşmış duruma. 2019 yılı toplamında 13 milyar 806 milyon TL ÖTV geliri elde eden devlet, artar kurlara bağlı yükselen otomobil fiyatlarıyla bu yılın ilk 7 ayında 16 milyar TL gelire ulaştı. Bu da devletin yıl sonu hedeflediği 19 milyar TL’lik ÖTV tahsilatının yüzde 85'ine 7 ayda ulaştığını ortaya koyuyor. Yani cari açığın zirve yaptığı bir dönemde ÖTV tahsilatında rekor kırılması, otomotiv sektörünün ekonomini için önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

TEMMUZDA %712 ARTTI

Sonuç olarak ilk 7 ayda Türkiye’de otomotiv pazarı yüzde 61 büyürken, devletin ÖTV tahsilatı ise yüzde 211 artarak 16 milyar TL oldu. Asıl çarpıcı artış ise hazirandan sonra temmuzda yaşandı. Haziran ayında devletin ÖTV tahsilatı yüzde 264 yükselerek 3.2 milyar TL olurken, temmuz ayında ise ÖTV tahsilatı 2019'a göre tam yüzde 712 artarak 5 milyar TL'ye ulaştı.

12,3 MİLYAR TL MTV

Devletin ÖTV dışında yılda 2 dönem aldığı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) payı ise yılın ilk 7 ayında arttı. 2019 toplamında MTV’nin devletin vergi gelirleri içindeki payı yüzde 2.15 iken, 2020’nin ilk 7 ayında yüzde 3’e yükseldi. 7 ay sonunda 12.3 milyar TL MTV geliri elde eden devletin 2019 yılının aynı döneminde geliri ise 11.4 milyar TL'ydi.