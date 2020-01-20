TOGG’dan yerli otomobil paylaşımı: Şehir trafiğinin yorgunluğunu hafifleteceksiniz!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2019'un sonunda tanıttığı yerli otomobil büyük heyecan uyandırmıştı.

SUV ve sedan olmak üzere iki farklı kasa seçeneği ile vatandaşlara tanıtılan otomobille ilgili yeni bilgiler verildi.

‘İLERİ SEVİYE SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ’

TOGG resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda “#TürkiyeninOtomobili'nin internet üzerinden güncellenebilir, ‘seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz” denildi.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

YERLİ OTOMOBİL NASIL ŞARJ EDİLECEK?

Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.

FİYATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobille ilgili “Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak” demişti.