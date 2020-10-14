15 mililitresi bile öldürüyor! Sahte içkinin ilk belirtisi ne?

Türkiye genelinde sahte içkiden 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle son bir haftada ölü sayısı 45’e yükseldi. Sadece İstanbul’da yapılan operasyonlarda 12 bin ton 360 litre etil alkol ile 2 bin 393 litre sahte içki ele geçirildi.

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, sahte ve normal içki arasındaki farka dair önemli bilgiler verdi.

“AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Sahte içkide metil, normal içkide ise etil alkol olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, şu bilgileri verdi:

“Öldüren sahte içkinin içinde metil alkol var. Halbuki normal içkilerin içerisinde etil alkol bulunuyor. İçkinin etil alkol ya da metil alkolden yapıldığını ayırt etmek ise mümkün değil. İçki metil alkolle yapılmışsa sonucu ölüme kadar gidebilir. Hem etil hem de metil alkol insanlarda ‘santral sinir sistemi depresyonu’ adı verilen bir sarhoşluk haline yol açar. Etil alkolde bu bir süre sonra geçer. Ancak metil alkolde bu daha uzun sürer. Sahte içkinin ilk zehirlenme belirtisi gözleri vurmasıdır.”

“15 MİLİLİTRESİ BİLE ÖLDÜRÜYOR”

Prof. Dr. Aydın, “Bu öncelikle gözleri harap ediyor. Çay bardağının dibinde bulunan 15 mililitrelik saf metil alkol bir insanı öldürmek için yeterlidir. Kişi bir görme bulanıklığı hissettiği anda soluğu bir sağlık kuruluşunda almalıdır. ‘Alkol sarhoşluk yapıyor, acaba bundan mı etkilendim’ diye düşünmeyin.” uyarısında bulundu.

“BUGÜNLERDE MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAK DURUN”

Vatandaşlara bu tür maddeleri güvendikleri yerlerden alması uyarısında bulunan Prof. Dr. Aydın, “Şebeke o kadar canice çalışıyor ki bandrolünü, şişesini taklit ediyor. O nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Ancak daha kan donduran olay insanlar kendi içkilerini evde kendileri yapıyorlar. Alkolün etil mi metil mi olduğunu bilme şansları da yok. Sadece satıcıya güveniyorlar” dedi. (DHA)