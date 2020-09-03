93 yaşında coronayı yendi, alkışlarla uğurlandı

Şakire Yalçın nefes darlığı, halsizlik ve iştah kaybı şikayetleri nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin denetimleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan Yalçın, Terme Devlet Hastanesine yatırıldı.

Sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadığı ve azimle çalıştığı Covid-19 servisinden 7 gün sonra iyileşerek çıkan Şakire Yalçın, alkışlarla taburcu oldu.

“93 yaşında olmasından dolayı genel durumu kötü olmasına karşı hazırlıklıydık”

Hastanın tedavisi hakkında bilgi veren Terme Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Osman Demir şunları söyledi:

“93 yaşında olmasından dolayı muhtemel olumsuzluğa karşı hazırlıklıydık. Bu süreci iyi atlattık ve teyzemizi taburcu ettik. Terme Devlet Hastanesi olarak süreci başından beri takip ediyoruz. Ağustos ayından itibaren hasta sayılarında bir nebze artış gözlemlendi. Yataklı servisimiz tamamen corona servisi olarak izole ettik. ” (İHA)