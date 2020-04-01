Aile hekimine sosyal medya paylaşımı nedeniyle 2 ay uzaklaştırma cezası

Balıkesir’de aile hekimliği görevini yapan Dr. Fevzi Turgut, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymayarak esnek çalışma saatlerini uygulamadığını belirttiği İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ı eleştirdiği bu yazı sonrası Dr. Turgut, görevden uzaklaştırma cezası aldı.

Dr. Turgut’a verilen cezaya Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tepki gösterdi. AHEF yaptığı açıklamada “Korona virüs salgınında virüs maruziyetini azaltmak amacıyla yayınlanan ve esnek mesai çalışma planını öngören Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve Sayın Bakanımız imzalı yazı doğrultusunda çalışma planlamasını uygulamayan Sağlık Müdürünün yaklaşımını eleştirmiş ve aile hekimlerinin virüs ile enfekte olması durumunda yaşanacak yıkıma dikkat çekmeye çalışmıştır.” diyerek çalışma arkadaşları Turgut’un yanında olduklarını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne tepki gösterdiği yazısında Dr. Turgut şunları söyledi: Ey Balıkesir il sağlık müdürü sayın Fevzi Yavuzyılmaz seni ALLAHA havale ediyorum . Balıkesir ilinde Aile hekimliği çalışanlarının tüm vebali üzerine olsun . Cumhurbaşkanlığı genelgesini uygulamayarak Sana verilen yetkiyi kullanmadığın için benim başıma ya da ailemin başına esnek çalışma yapamadığım için gelen her şey senin de ailenin de başına gelsin.

Bu paylaşım üzerine Valilik tarafından Turgut hakkında soruşturma başlatıldı. Valilik tarafından “Kullandığı ifadelerin COVİD-19 salgını kapsamında sağlık hizmetlerinin sürdürebilirliğini, etkin ve verimli şekilde sunumunu olumsuz etkileyerek bu hizmetin sunumunda görev yapan personelin moral ve motivasyonunu bozarak, idareye duyulan güveni yıpratıcı ifadeler olması sebebiyle …. Adı geçenin aile hekimliği sözleşmesinin 31.03.2020 tarihinden itibaren iki ay süreyle askıya alınması hususunu olurlarınıza arz ederim“ denildi.