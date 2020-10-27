Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na izin tepkisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine ‘Personel İşlemleri' hakkında genelge gönderildi.

Genelgede evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat gibi yasal mazeret izinleri hariç bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu. Yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkur izinlerini kullanmaya devam edecek.

AİLE HEKİMLERİNDEN BAKANLIĞA TEPKİ

SÖZCÜ’ye konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, bakanlığın kararına tepki gösterdi.

“Çok büyük serzenişler var” diyen Eryazğan, şu ifadeleri kullandı:

* Pandeminin başından beri sağlık çalışanları büyük bir özveriyle çalışıyorlar.

* Vefat eden, ailesinden annesini babasını kaybeden sağlık çalışanları mevcut.

* Çok yoğun bir şekilde çalışma yürütüyorlar. Ne yazık ki bu çalışma dönemi içerisinde iki defa izinlerin iptal edilme ve durdurulma konusu gündeme geldi.

“YADIRGIYOR VE DOĞRU BULMUYORUZ”

* Açıkçası sağlık çalışanları pandemide gerçekten önlemlerin alınmayışı ve pandeminin sürekli kendi içerisinde dalgalanarak devam etmesinden ve bunun günah keçisi olarak da sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edilmesi, durdurulmasını çok yadırgıyor ve çok doğru bulmuyor, bu noktada da çok büyük serzenişler var.

“MORAL BOZUKLUĞU VE MOTİVASYON KAYBINA NEDEN OLUYOR”

* Biz de insanız sonuçta. 7/24 bir makine değiliz çalışıp her şeyi idare edecek. Evet canla başla çalışalım bir savaşın içerisinde cephe arkasında, cephenin gerisinde bizi destekleyen kimsenin olmayışı ve savaştığımız karşıdaki düşmanın elini kolaylaştıracak ve onu güçlendirecek hareketlerin yapılması, ondan sonra da ‘siz çatışmaya devam edin, savaşmaya devam edin, siz izne ayrılamazsınız’ denilmesi gerçekten büyük bir moral bozukluğu ve motivasyon kaybına neden olmakta.

“AİLE HEKİMLERİNİN DAHA BÜYÜK SIKINTILARI VAR”

* Aile hekimlerinin bu noktada daha büyük sıkıntıları var. Aile hekimleri 2 yıllık sözleşme döneminde ne yazık ki şu ana kadar idarenin verdiği kararlar nedeniyle kalan izinlerini devredememekte. Bu devredemediği için de büyük problemler yaşamakta ancak dava sonuçlarıyla devretme noktasında kararlar çıkmakta.

“PROBLEM YILLARDIR ÇÖZÜLMÜYOR”

* Anayasal izin hakkının mücbir sebeplerle kullanılmamasının devredilmemesi aile hekimlerinin ve aile sağlık çalışanlarının en büyük problemlerinden birisi ve yıllardır çözülmüyor.

* Şu anda ikinci bir durdurma kararı verildi. İkinci durdurma kararından sonra şu anda 30 gün 25 gün 15 gün izni kalan ve izni kullanamayacak insanlar var. Bunların hepsinin tek tek mahkeme açıp bu haklarını savunması istenecek.

* Yani virüsle savaşan sağlık çalışanlarına izinlerini durdurarak, cephenin gerisinde kendilerine destek vermeyerek karşıdaki düşmanın elini kolaylaştıracak fırsatlar yaratarak bir taraftan da izin hakkını devretmeyerek çok büyük bir zarar veriliyor.

“SAĞLIK BAKANI’NI UYARMAK İSTİYORUZ”

* Kendi elimizle cephedeki savaşan sağlık çalışanlarımızın elini zayıflatacak her türlü problemi yaşatmaya ve sıkıntı yaratmaya devam ediyoruz.

* Sağlık Bakanı’nı sözde değil özde gerçekte tedbirleri uygulaması gerçek kararlar alması yönünde tekrar Aile Hekimleri Federasyonu olarak uyarmak istiyoruz.

* Ve izin hakkı bulunan tüm aile hekimliği çalışanlarının izinlerinin mücbir sebeplerden durdurulmasından dolayı 1-2 seneye aktarılması yönündeki talebimizi, kanuni hakkımızı tekrar iletiyoruz.