Akciğer kanserinin ilk belirtileri nelerdir? szcu2

Akciğerde yer alan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Peki, Akciğer kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

AKCİĞER KANSERİ HAKKINDA

Akciğer kanseri, akciğerlerde başlayan bir kanser türüdür. Akciğerleriniz göğsünüzde nefes alırken oksijen alan ve nefes verirken karbondioksit salınan iki süngerimsi organdır.

Herkes akciğer kanseri olabilir, ancak akciğer kanseri vakalarının yüzde 90’ı sigara içmenin sonucudur.

Akciğerlerinize duman soluduğunuz andan itibaren akciğer dokusuna zarar vermeye başlar. Akciğerler hasarı onarabilir, ancak dumana sürekli maruz kalmak akciğerlerin onarımını sürdürmesini giderek zorlaştırır.

Hücreler hasar gördüğünde, anormal davranmaya başlarlar ve akciğer kanseri gelişme olasılığını artırırlar. Sigarayı bıraktıktan sonra, yıllarca sigara içtikten sonra bile, akciğer kanseri geliştirme şansınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

AKCİĞER KANSERİNİN İLK BELİRTİLERİ

Akciğer kanserinde belirtiler tümörün akciğer içindeki yerleşimine, büyüklüğüne, yayılım yerine ve yayılma derecesine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Tümörün kendisinin ve göğüs içi yayılımına bağlı en sık görülenler;

– Nefes darlığı,

– Balgamda kan gelmesi,

– Kronik öksürük şeklinin değişmesi ve başka bir hal alması,

– Göğüs ağrısı,

– Aşırı zayıflama,

– Yorgunluk,

– İştah kaybı,

– Ses kısıklığı,

– Parmak uçlarında çomaklaşma,

– Yutma güçlüğü.

Yukarıda sayılan bu belirtilerin dışında ayrıca;

Eğer akciğer kanseri göğüs kafesi dışına yayılmışsa şikayetler vücudun başka yerleri ile ilgili olabilir. Akciğer kanserinin sık yayılım gösterdiği diğer yerler arasında; akciğerin diğer kısmı, karaciğer, lenf bezeleri, beyin, böbrek üstü bezleri ve kemikler sayılabilir.

Böyle bir durumda aşağıdaki şikayetlerden bazıları yukarıdaki şikayetlere eklenebilir;

– Baş ağrısı,

– Bulantı, kusma

– Denge bozukluğu, baygınlık, hafıza kaybı

– Cilt altı şişlikler

– Kemik veya eklem ağrısı, kemik kırıkları

– Genel halsizlik

– Kanama, pıhtılaşma bozuklukları

– İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı

– Kaşeksi (kas erimesi)

– Yorgunluk gibi belirtiler de gözlemlenmektedir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Akciğer kanserinde tedavi, hastanın tespit edildiği evresi ve tespit edilen akciğer kanseri hücre tipine göre değişmektedir. Cerrahi, ilaç (kemoterapi), ışın (radyoterapi) ve diğer destek tedavileri tek başına veya bir arada uygulanabilir. Hastalığın evresi ve hücre tipini belirledikten sonra, hastanın yaşı ve performans durumu da göz önünde tutularak tedavisi planlanır. Cerrahi tedavi erken dönem akciğer kanserlerinde esas tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide başarı, hastaların iyi seçimine, evrelemenin iyi yapılmasına bağlı olup, ayrıca hastaların fizyolojik durumları, performansları, solunumsal ve kalp fonksiyonlarının ameliyat öncesi değerlendirilmesi de önemlidir. Cerrahi tedavi ile uygun hastalarda akciğerin bir kısmı veya bir akciğerin tamamı alınabilmektedir.

Teşhis ve tedavide geç kalmamak çok önemlidir. Erken tanı, tedavi şansını artırır, tedaviyi kolaylaştırır, doku ve organ kaybını azaltır veya önler, tedavi giderlerini azaltır ve hayat kurtarır.

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