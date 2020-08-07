Ailede astım hastalığının varlığı, marangozluk, doğramacılık, mobilyacılık, fırıncılık, kuaförlük, sağlık personeli, veterinerlik, kümes hayvanı yetiştiriciliği, kaynakçılık, dökümcülük, çiftçilik, plastik/kauçuk/kimya/ilaç endüstrileri, çay/tütün üretimi, demiryolu işçiliği, itfaiyecilik, kuru temizleyicilik, temizlik işçiliği gibi bazı meslekler, bebeklik döneminde alerjin maddelere maruz kalma, hamileleik döneminde anne adayının sigara kullanması, anne karnında yetersiz beslenme ve aşırı kilolu olmak gibi risk föktörlerininin etken oluğu astım belirtileri nelerdir? Astım tedavi edilebilir mi? İşte bilinmesi gerekenlerle ilgili derlediğimiz haberimiz…

ASTIM NEDİR?

Astım, zaman zaman solunum güçlüklerine neden olan yaygın kronik bir akciğer hastalığıdır. Tekrarlayan öksürük ve hışıltı ile karakterizedir. Ailede astım varlığı, solunum yoluyla toz ve kimyasal maddeler maruz kalan meslekler, bebeklik döneminde alerjenlere maruz kalma, bebeklik döneminde ağır solunum yolu hastalıkları geçirmek, annenin gebeyken sigara içmesi ve yoğun sigara dumanına maruz kalma astımın nedenleridir.

ASTIM BELİRTİLERİ

Astım belirtileri kişiden kişiye değişir ve aşağıdaki belirti ve semptomları yaşayabilirsiniz:

– Nefes darlığı

– Göğüs sıkışması veya ağrı

– Nefes verirken hışıltı (çocuklarda yaygın bir astım belirtisidir)

– Nefes darlığı, öksürme veya hırıltıdan kaynaklanan uyku sorunları

– Soğuk algınlığı veya grip gibi bir solunum yolu virüsü tarafından kötüleşen öksürük veya hırıltılı ataklar

ASTIM TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Uygun tedavi ve önlemlerle astımlı hastaların tamamen yakınmasız yaşamlarına devam etmeleri mümkündür. Ancak erişkinlerde kronik seyirli olması nedeniyle tamamen iyileşmez. Önleme ve uzun süreli kontrol, astım ataklarını başlamadan önce durdurmanın anahtarıdır. Tedavi genellikle astımı tetikleyen koşulları tanımayı, tetikleyicileri önlemek için adımlar atmayı ve ilaçların semptomları kontrol altında tuttuğundan emin olmak için nefesinizi izlemeyi içerir. Astım alevlenmesi durumunda, hastayı rahatlatmak için solunum yoluyla uygulanan spreyler kullanılır. Kortizon, tedavide önemli rol oynar. Hem sprey şeklinde hem de ağızdan uygulanabilir. Tedavinin başarısı, hastanın geçirdiği atak sayısının azalmasına göre belirlenir.

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