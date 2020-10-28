Bilim Kurulu toplantısı ilk kez İstanbul’da

28 Ekim’de İstanbul Valiliği’nde corona virüsü salgını ile ilgili bir toplantı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu toplantısı öncesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldi.

Bilim Kurulu toplantısının ilk kez İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi düzenleneceği belirtildi. Toplantı saat 17.00’da başlayacak.

“ANKARA DIŞINDAN YAPACAĞI İLK TOPLANTI OLACAK”

Bakan Koca toplantı öncesinde de Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “Koronavirüs Bilim Kurulu vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocak’ta başlayan kurulun Ankara dışından yapacağı ilk toplantı olacak” dedi. (DHA)

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