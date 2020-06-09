Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Bu güveni nereden elde etmişler?

1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme sürecine geçilirken, uzun bir aradan sonra ilk kez yasaksız bir hafta sonu yaşandı. Ancak, özellikle hafta sonunu mesire yerlerinde, sahillerde, park ve bahçelerde geçiren bazı kişilerin yapılan uyarıları dikkate almadan, maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları tepki çekti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, hafta sonu yaşanan bu uygunsuz manzaralı eleştirerek vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

“BU GÜVENİ NEREDEN BULUYORLAR?”

Hafta sonu yaşanan olumsuz manzaraları endişeyle karşıladığını belirten Özlü, “Bu süreç içinde olan biri olarak hastanede çalışırken veya dışarıya çıktığımda sosyal mesafemi koruyorum. Maskemi takıyorum. Hijyenime dikkat ediyorum. Toplumda bu manzaraları görünce, ellerinde benim bilmediğim bilgiler mi var ya da bu güveni nereden elde etmişler, bu özgüven nasıl kazanılıyor diye düşünüyorum. Kendimi rahatlatacak bir şey bulamıyorum. Çünkü virüs hala buluşmaya ve hala öldürmeye devam ediyor” diye konuştu.

“POZİTİF KİŞİYLE NEREDE KARŞILAŞACAĞINI BİLEMEZSİN”

Virüsün tedbirsizce davranan kişiler tarafından asker uğurlamasında, taziyelerde veya kutlamalarda hızla yayıldığına dikkat çeken Prof.Dr. Tevfik Özlü, “Bu olayları devamlı görüyoruz duyuyoruz. Buna rağmen bu dikkatsizliğe ve tedbirsizliğe bir yorum yapmakta zorluk çekiyorum. Sanırım insanlar arasında bir duyarsızlık ve bana bir şey olmaz anlayışı var. Koruyabildiğimiz kadar kendimizi korumalıyız.

Pozitif kişiyle nerede karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Çıkın, dolaşın, eğlenin, alış veriş yapın ama maskenizi takın, sosyal mesafeye, hijyene dikkat edin. Unutulmasın ki bu virüs bir kişiden dünyaya yayıldı” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VAKA SAYISI ARTABİLİR”

Hafta sonu meydana gelen bazı olumsuz olaylara rağmen toplumun büyük bir çoğunluğunun tedbirli davrandığını dile getiren Özlü, “Bu görüntüler endişe veriyor. Ama önümüzdeki süreçte rakamlar pat diye artar, salgın yeniden başlar gibi bir düşünceye bizi itmesin. 1 Haziranın etkisini göreceğimiz dönem itibariyle vaka sayılarında bir miktar artış ve bir dalgalanma görülebilir. Çok ciddi bir şekilde salgında geri dönüş olabileceği düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Özlü, sosyal medya hesabından “Tavsiyelere uyulması gerekiyor. Bana bir şey olmaz demeyin. Hepimize her şey olabilir. Tedbirli olmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz. Hem kendimizi, hem de başkalarını riske atmayalım” diyerek vatandaşları uyardı.