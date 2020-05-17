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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı: Sıcaklık artışı corona bulaşını azaltıyor!

Kuzey Yarım Küre'de hava sıcaklıkları yükselirken corona virüsü salgınıyla ilgili herkesin merak ettiği soruya Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yanıt verdi. Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden yapılan bir araştırma için Kara, "25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" dedi.

Sozcu.com.tr
18:40 -
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı: Sıcaklık artışı corona bulaşını azaltıyor!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, corona virüsü (Covid-19) bulaşında azalma olduğunun yapılan araştırmalarla kanıtlandığını söyledi.

“BİR DERECE YÜKSELME YÜZDE 3.1 AZALMA SAĞLIYOR”

Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan ‘Hava Sıcaklığının Covid-19'a Etkisi' isimli araştırmanın zamana bağlı olarak değişimini gösteren, hatta 2021 tahminlerini de içeren görseli paylaşan Kara, şu açıklamaları yaptı:

* Harvard ve MIT’den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi.

* Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz.

* Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor.

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Son güncelleme: 19:00 17.05.2020
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