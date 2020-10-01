Bilim Kurulu üyesi Türkiye’nin bağışıklık yüzdesini açıkladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’de toplumdaki corona virüsü yaygınlığını saptamak için corona virüsü seroprevalans çalışması yapıldığını anımsattı.

Haziran ayında 150 bin kişilik örneklemde yapılan bu çalışmanın sonuçlarını, Temmuz ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığını belirten İlhan şunları söyledi:

“*Bu çalışmanın sonuçlarına göre; Türkiye'de corona geçirmiş kişilerin sıklığına baktığımızda yüzde 1,5’inde antikor vardı. Çalışmanın yapıldığı tarihte ise yüzde 2,5'luk bir PCR pozitifliği vardı. Yani çalışma örnekleminde yüzde 2,5 hali hazırda corona virüsü hastasıydı.

*Çalışmanın yapıldığı tarihte vakalara baktığımızda yaklaşık olarak 210-220 bin civarında bir vakamız var. O tarihte tüm Türkiye örnekleminde yüzde 1,5'lik bir antikor pozitifliği söz konusuysa, şu an vakamız 310 binlerde ise yüzde 2,5'luk bir antikor pozitifliğinden bahsedebiliriz. Yani ülkemizin yüzde 2,5'i henüz coronaya karşı bağışık hale gelmiş anlamı çıkıyor buradan”.

“ŞU AN TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIKTAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Prof. Dr. İlhan, bulaşıcı hastalıklarda hastalığın topluma yayılmasını engellemek için toplumsal bağışıklık düzeyinin en az yüzde 50'den başlaması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. İlhan, “Corona virüsü için bu düzeyde bir bağışıklık şart mı, yüzde 90- 95’in aşılanması gerektiği konusunda şu an net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak aşının çıkması ile beraber en az toplumun yarısı aşılanır ve bağışık hale gelirse Türkiye’de de bir toplumsal bağışıklıktan bahsetmek söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYADA SIFIR OLMADIKÇA ÖNLEMLERE UYULACAK’

Aynı çalışmanın seneye Haziran ayında tekrarlandığında yüzde 2,5'luk diye öngörülen bağışıklığın yüzde 50'den fazla olması halinde önlemlerde azalmaya gidilebileceğini kaydeden Prof. Dr. İlhan, “Dünyada sıfır olmadıkça ya da dünyada toplumsal bağışıklık olmadıkça yine bizim önlemlere uymamız gerekecek. Elbette belki biraz daha rahat olabiliriz, dış sosyal faaliyetler de biraz daha rahat olunabilir; ama mutlaka fiziksel mesafeye dikkat etmek, el hijyenine dikkat etmek, maske takmak gerekecek” diye konuştu. (DHA)