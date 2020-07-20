Bir düğün yaptılar, corona sayısı patladı

Kaymakam Ümit Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü çıktığı ilk andan normalleşme sürecine kadar olan dönemde vatandaş ve kamu kurumları olarak çok iyi bir mücadele verdiklerini belirterek, “Ancak normalleşme süreciyle birlikte ve havaların ısınmasıyla, düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte işler istediğimiz gibi gitmemeye başladı. Önceki dönemi ne kadar iyi geçirdiysek, normalleşme döneminde de o kadar kötü bir sınav veriyoruz” dedi.

DÜĞÜNDE KURALLARA UYULMADI PATLAMA OLDU

Bugüne kadar corona virüsüyle mücadele kapsamında sayısal verileri paylaşmadığını dile getiren Kaymakam Altay, durumun ciddiyetinin anlaşılması ve vatandaşları uyarmak için bazı verileri paylaştı.

Pandeminin en yaygın olduğu dönemde bir köyde 3 vaka görülmesi üzerine, o köy ve çevre köylerin karantinaya alındığını hatırlatan Kaymakam Altay, şunları kaydetti:

* Malumunuz 2 hafta önceki bir düğünde kurallara uyulmadığı için pozitif vakalar peş peşe ortaya çıktı.

* Bugün itibariyle o düğünle bağlantılı olarak 11 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı.

* Dün itibariyle sadece bir günde ilçemizde 5 yeni pozitif vaka ortaya çıktı. Pandemi başlangıcından bu yana ilçemizde görülen en yüksek günlük vaka sayısı bu maalesef.

KURALLARA UYUN CEZA UYGULAMAK İSTEMİYORUZ

Kaymakam Ümit Altay, normalleşme sürecinde ortaya çıkan vakaların içinde market çalışanı, esnaf ve çeşitli meslek gruplarında insanların bulunduğunu açıklayarak şunları kaydetti:

* O yüzden çok dikkatli olmak kendimizi ve çevremizi riske atacak hareketlerden kaçınmak zorundayız. Eğer ilçemizde bu vaka sayıları artmaya devam ederse günlük hayattaki mevcut tedbirlerden çok daha fazlasına hep birlikte katlanmak zorunda kalabiliriz.

* Ceza uygulamalarıyla bazı tedbirleri almayı biz de istemiyoruz ancak kamu sağlığını korumak adına bundan sonra daha fazla idari yaptırım kararları ve şok uygulamalara ağırlık vermemiz gerekecek.

* Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim.

DÜĞÜNÜNDE NİKAHI BAŞKAN KIYMIŞTI

Devrek ilçesinde corona virüsü vaka sayısını arttıran düğünde gençlerin nikahını Belediye Başkanı Çetin Bozkurt kıymıştı. İstanbul’dan ilçeye gelen kız tarafından 4 kişide corona virüsü tespit edilince Başkan Bozkurt test yaptırmış ve sonucu negatif çıkmasına rağmen evinde 14 gün karantinada kalmıştı.