Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bubonik Veba (Kara Veba) nedir? Bubonik Veba belirtileri nelerdir?

İlk kez Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüsü sonrası Çin’den bir kötü haber daha geldi. Çin’e bağlı İç Moğolistan'da bubonik veba belirtileri gösteren hastaların olmasıyla birlikte alarma geçildi. Peki, bubonik veba nedir? Bubonik veba nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

12:24 -
Haberler Sağlık
Bubonik Veba (Kara Veba) nedir? Bubonik Veba belirtileri nelerdir?

Dünya corona virüsü ile mücadeleye devam ederken, Çin'de bubonik vaka (kara veba) görülmesi yetkilileri alarma geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, bubonik veba nedir sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte detaylar.

BUBONİK VEBA (KARA VEBA) NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Veba hastalığın en ölümcül türü olan bubonik veba, Ortaçağ Avrupa'sında hayatı felç etmişti. Bu salgından sonra ‘Kara ölüm' veya ‘Kara veba' diye adlandırılan bubonik veba, dağ sıçanlarında bulunan pireler yoluyla yayılıyor. Veba, Yersinia pestis bakterisi tarafından oluşturulan enfeksiyon hastalıklarının genel adıdır.

Veba hastaları mikrop kaptıktan sonra 2-8 gün içerisinde aniden başlayan baş ve sırt ağrıları, ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan tükürme, kasık ağrıları ve devamlı dalgınlık belirtileri sergilerler.  Dil kurur ve rengi kahverengileşir.

Geçmişte belirli dönemlerde bu hastalığın büyük salgınları yaşanmıştır. 14. yüzyılda kara ölüm olarak kayıtlara geçen salgının, hıyarcıklı veba olduğu sanılmaktadır.

Hıyarcıklı Veba

Bir pire insanı ısırdığında ve yarayı açılmış kanla kirlettiğinde, veba taşıyan bakteriler dokuya geçer. Y. pestis hücrelerin içinde üreyebilir, bu nedenle fagositozlanmış olsalar bile, hala hayatta kalabilirler. Vücutta bir kez girdiklerinde, bakteriler interstisyel sıvıyı boşaltan lenfatik sisteme girebilir. Veba bakterileri,biri beta-adrenerjik blokaja neden olduğu bilinen birkaç toksin salgılar. Y. pestis, enfekte olmuş insanın lenfatik damarlarından, lenf noduna ulaşana kadar akut lenfadenite neden olur. Şişmiş lenf nodları, hastalıkla ilişkili karakteristik buboları(hıyarcıklar) oluşturur ve bu buboların otopsileri, bunların çoğunlukla hemorajik veya nekrotik olduğunu ortaya koymuştur. Eğer enf nodu patlatılmışsa, enfeksiyon kan dolaşımına geçerek sekonder septisemik vebaya neden olabilir ve akciğerlere geçerek sekonder pnömonik vebaya neden olabilir.

İLGİLİ HABERCorona bitmeden bir de bu çıktı! Çin'de bubonik veba alarmı: 24 saat içinde öldürüyorCorona bitmeden bir de bu çıktı! Çin'de bubonik veba alarmı: 24 saat içinde öldürüyor
Avrupa Çin Corona Dünya Haber Moğolistan nefes darlığı Ölüm sosyal medya
Son güncelleme: 12:26 06.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more