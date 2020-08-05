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Bunyavirüs nedir? Çin’de görülen Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Tüm dünya büyük yıkıma yol açan corona virüsü sonrasında şimdi de Bunyavirüs ortaya çıktı. Çin'de Bunyavirüs nedeniyle 7 kişinin öldüğü ve 60'tan fazla kişinin de hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Peki Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

18:07 -
Haberler Sağlık
Bunyavirüs nedir? Çin’de görülen Bunyavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Taiwan News’te yer alan habere göre, kene kaynaklı yeni Bunyavirüsün Çin’de ortaya çıktığı ve 7 kişinin ölümüne, 60’tan fazla kişinin de hastaneye yatırıldığı açıklandı. İşte Bunyavirüs hakkında merak edilen bilgiler…

BUNYAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Tayvan’da ilk kez 2010 yılında keşfedilen yeni bunyavirüs, insandan insana bulaşabilir ve Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri’ne (CDC) göre ölüm oranı yüzde 10’dur. Trombositopeni Sendromu (SFTS)’nin kuluçka süresi 7 ila 14 gündür ve yaygın semptomlar arasında ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı ve iştah azalması bulunur.

Bunyavirales, negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Eskiden Bunyaviridae virüs ailesi olarak biliniyordu. Bunyavirales (Bunyavirüs) adı, orijinal tip Bunyamwera orthobunyavirus türünün ilk keşfedildiği Bunyamwera’dan türemiştir.

Foto: Shutterstock

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.

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Çin Corona Dünya Güney Kore Kore Ölüm RNA Tayvan
Son güncelleme: 18:09 05.08.2020
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