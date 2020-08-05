Cami imamına corona bulaştı… 100 kişi ile temas etmiş

Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi’ndeki Dekovil Camisi’nin imamı Ahmet Tıraşçı, Ankara’da katıldığı bir düğünün ardından belirtiler görülmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla birlikte Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Tıraşçı ve ailesi Eskişehir’deki hastanede tedaviye alındı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede Tıraşçı’nın yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu belirlenerek, bu kişilere Covid-19 testleri yapılmaya başlandı.

CAMİ 2 GÜNLÜĞÜNE KAPATILDI

İmam Ahmet Tıraşçı’nın görev yaptığı cami Eskişehir Müftülüğü talimatıyla 2 günlüğüne ibadete kapatıldı. Caminin girişine de ‘Camimizde (covid-19) corona virüsü çıkması nedeniyle müftülük emriyle ikinci bir emre kadar kapalıdır. Cami cemaatimiz kendilerini evlerinde izole etsinler’ yazılı tabela asıldı.

Tepebaşı Belediyesi ekiplerince bugün yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından Dekovil Camisi yeniden ibarete açıldı. Ayrıca Eskişehir Müftülüğü camiye, imam Tıraşçı yerine başka bir imam görevlendirdi. Cami girişine de dezenfekte çalışması yapıldığı ve caminin yeniden ibadete açıldığını belirten yazının bulunduğu not yazıldı. (DHA)