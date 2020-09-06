CHP Antalya İl Başkanı Bayar: Antalya’da günlük 300-350 pozitif vaka tespit ediliyor

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar yaptığı yazılı basın açıklamasında, corona virüsü ile mücadele, açıklanan verilerin gerçekliği ve Antalya'daki vaka sayıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüsü verilerinin gerçeği yansıtmadığını, bu konuda şeffaf bir yol izlenmediğini ifade eden Bayar, AKP hükümetini salgın hastalıkla gerçekçi bir şekilde mücadele etmeye davet etti.

“GELEN TURİSTLER SADECE SORGULANIYOR VE ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYOR”

Bayar'ın basınla paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugüne kadar Covid-19 yüzünden 37 hekim hayatını kaybetti. 37 hekimimizin 12 tanesini son bir haftada kaybettik. Duyumlarımıza göre Antalya'da günlük 300-350 pozitif vaka tespit ediliyor. Bazı hastanelerimizde boş oda kalmadığından hastaların tek odada ikişerli yatırılmaya başlandığını duyduk. Önceleri aile hekimi başına 3-4 hasta düşerken, şimdilerde bu sayının 15'i bulduğu söyleniyor.

Ayrıca yurtdışından gelen turistler sadece sorgulanıyor ve ateşleri ölçülüyor fakat geri giderlerken bu turistlere PCR testi yapılıyor ve bu çıkışlarda günlük 10-15 pozitif vaka tespit ediliyor.

Turizmi canlandırmak, ekonomiye katkı sağlamasını beklemek adına AKP hükümetinin izlediği yol toplum sağlığını büyük tehlikeye atmaktadır. Tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in Covid-19 hastalığına yakalandığını gizlemesi gerektiğini söyleyen AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu gibi zihniyete sahip iktidar sahipleri iyi bilmelidir ki; insan sağlığı ve hayatı çirkin ekonomik hesaplara ve siyasi çıkar malzemelerine alet edilemeyecek kadar değerlidir.

Önce insan diyemeyen, insan odaklı hareket edemeyen bu zihniyet, yıllardır vatandaşın ekonomisini, sosyal hayatını, psikolojisini, refahını düşünmediği gibi şimdi de vatandaşın sağlığını ve hayatını göz ardı etmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce insan, önce sağlık diyoruz. Bu gerekçeyle de doğruları söylemekten, halkı doğru bilgilendirmekten ve yönlendirmekten asla geri durmayacağımızın altını çiziyoruz”

“GERÇEK VERİLER GİZLENMEKTE”

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “AKP hükümeti, ülkeyi yönetme konusunda olduğu kadar salgını yönetme konusunda da oldukça başarısızdır, savrulmaktadır. Gerçek veriler gizlenmekte, şeffaflıktan uzak, güven vermeyen bir politika izlenmektedir.

21 Eylül'de şayet okullar açılırsa ve gereken önlemler alınamazsa çok daha vahim bir tablo bizleri beklemektedir. Akıl ve bilimin ışığında şeffaf, gerçekçi, dürüst ve katılımcı bir mücadele içine girilmesi, tüm olanaklar seferber edilerek toplum sağlığı merkezli bir politika izlenmesi gerekmektedir.

Oldukça zor koşullar altında fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin taleplerine bir an önce karşılık verilmelidir. Covid-19, sağlık emekçileri için muhakkak meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır. Çalışma koşulları iyileştirilmeli, sağlık emekçileri acilen Covid-19'a karşı korumalı tıbbi teçhizatla donatılmalıdır.

Tüm bu yanlışlardan dönülmesi, salgınla gerçekçi bir şekilde mücadele edilmesi ve sağlık emekçilerinin taleplerinin karşılanması adına AKP Hükümetini; ekonomik hesaplarını, çıkar siyasetini ve egosunu bir kenara bırakıp Bilim Kurulunu ve Türk Tabipler Birliği'ni acilen toplayarak, bilimsel yöntemlerle, alınması gereken önlemleri belirlemeye ve uygulamaya davet ediyoruz”